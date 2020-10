Roland Garros femminile: Martina Trevisan fa sognare e approda ai quarti

Un’altra pagina del Roland Garros femminile è stata scritta, e le tinte usate sono quelle azzurre della nostra Martina Trevisan che superando la più quotata Bertens arriva ai quarti di finale. Il match è stata una grande prova della nostra azzurra, che non si è mai arresa.

Dopo aver cominciato a spron battuto, la toscana ha avuto un momento di calo, grazie anche al buon gioco dell’olandese, ma alla fine è riuscita ad avere la meglio portando a casa il primo set.

Nel secondo set la gara è sembrata inizialmente più equilibrata con la Bertens che ha cercato di far comandare il suo tennis, poi complice la grande voglia e il bel tennis della Trevisan, ma anche le problematiche alla caviglia dell’olandese, anche il secondo set e quindi la partita è andata alla nostra Trevisan.

Trevisan che ai quarti non troverà la Halep ma la meno blasonata Swiatek, che però non bisogna prendere sotto gamba, avendo battuto con merito e in maniera molto convincente sia nel gioco che nel punteggio la rumena numero due al mondo.

Tutto facile invece per la Svitolina che regola con un perentorio 6-1, 6-3 la francese Garcia

Risultati degli ottavi di finale del Roland Garros Femminile (partite del 4-10-2020)

Halep S. (Rou) – Swiatek I. (Pol) 0-2 (1-6, 2-6)

Trevisan M. (Ita) – Bertens K. (Ned) 2- 0 (6-4, 6-4)

Podoroska N. (Arg) – Krejcikova B. (Cze) 2-1 (2-6, 6-2, 6-3)

Svitolina E. (Ukr) – Garcia C. (Fra) 2-0 (6-1, 6-3)