Tennis, dove vedere Djokovic-Sonego: streaming gratis e diretta tv Atp Vienna

Oggi pomeriggio, non prima delle ore 17.30, sul campo principale (cemento indoor) di Vienna, si disputerà il match Djokovic-Sonego, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 in corso di svolgimento nella capitale austriaca.

Continua l’ottimo momento del tennista azzurro che con questo risultato si è assicurato la 38esima posizione del nuovo ranking Atp che uscirà come sempre lunedì mattina, miglior risultato della sua carriera; per il tennista piemontese il torneo era cominciato con le qualificazioni dove aveva battuto sabato scorso l’austriaco Miedler, mentre domenica era uscito sconfitto dall’incontro contro lo sloveno naturalizzato britannico Bedene (7-5 al terzo set), ma fortuna ha voluto che fosse ripescato come lucky loser. Nei primi due turni Sonego ha avuto la meglio, prima sul serbo Lajovic e poi sul polacco Hurkacz, incontri portati a casa in due set dove ha mostrato sia un ottimo gioco sia un’ottima condizione fisica.

Il serbo, testa di serie numero 1 del torneo, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros, ha ricominciato il suo cammino a Vienna, dove ha sconfitto prima il connazionale Krajinovic e poi il croato Coric curiosamente con lo stesso punteggio (7,6- 6-3). Djokovic si sta preparando per le Atp Finals di novembre (15-22) che per l’ultimo anno si disputeranno a Londra (dalla prossima stagione la sede sarà Torino) e dunque motivo in più di cercare di vincere in Austria, dove ancora non ha mai vinto.

Quello tra l’italiano e il servo sarà il primo confronto diretto visto che non si sono mai affrontati nella loro carriera, e chi riuscirà ad avere la meglio nell’incontro odierno, domani scenderà in campo nella semifinale contro il vincente del match tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Evans.

Dove vedere Djokovic-Sonego: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Djokovic-Sonego, che non comincerà prima delle ore 17.30, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.