Tennis, dove vedere Sinner-Ruud: streaming gratis e diretta tv Atp Vienna

Oggi alle ore 14 sul cemento indoor di Vienna, si disputerà il match di primo turno Sinner-Ruud, valevole per il torneo Atp 500 in corso di svolgimento nella capitale austriaca e che terminerà domenica 1 novembre.

Il tennista azzurro viene da un ottimo torneo disputato la scorsa settimana a Colonia (Germania) dove è riuscito a raggiungere la semifinale persa poi contro il tennista di casa A.Zverev che ha vinto 7-6, 6-3, vendicando la sconfitta subita al quarto turno del Roland Garros lo scorso 4 ottobre. L’altoatesino è in ottima forma e vuole terminare al meglio la stagione che lo vede ora al numero 43 del ranking mondiale (miglior risultato in carriera). Il match di oggi non sarà facile perchè il norvegese Ruud, numero 27 del mondo, nell’ultimo periodo è riuscito a raggiungere la semifinale al Masters 1000 di Roma e la semifinale al German Open (disputato sempre a Colonia) dove è stato sconfitto rispettivamente da Djokovic e Rublev. Dunque anche per lui un momento molto buono che cercherà di sfruttare in questo finale di stagione che terminare con il Masters 1000 di Parigi-Bercy e il torneo Atp 250 di Sofia nelle prossime due settimane.

Sarà il primo precedente tra i due tennisti e chi avrà la meglio nel match odierno, domani incontrerà il russo Rublev che ha battuto all’esordio lo slovacco Gombos per 6-3, 6-2.

Dove vedere Sinner-Ruud: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Ruud, primo turno del torneo Atp 500 di Vienna, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.