Il tennista australiano Nick Kyrgios che è fermo da febbraio prima per lo stop per l’emergenza Covid-19 e poi perchè ha preferito non allontanarsi dal suo paese, è tornato a parlare nel programma Courtside Huddle di NBA Australia dove ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sui due campioni del circuito Atp, ovvero lo spagnolo Rafa Nadal e lo svizzero Roger Federer spendendo parole molto belle. Ricordiamo che il suo rapporto con il tennista maiorchino non è mai stato molto amichevole e dove ci sono stati anche parecchi screzi verbali in campo ma anche sui social; ultimamente però sembra che le cose siano cambiate positivamente dove i toni sono molto più moderati.

Di seguito riportiamo i suoi elogi per i due colleghi, in attesa di rivederli tutti e tre in campo per l’inizio del nuovo anno.

Kyrgios, le sue parole

NADAL: “Rafael Nadal è semplicemente un tennista incredibile, l’ho visto letteralmente dominare al Roland Garros, ma nonostante le condizioni avverse e i forti avversari, tutto ciò non mi ha sorpreso. Il Roland Garros è il terreno di casa di Rafa e adora giocare su quei campi. Dal mio punto di vista non vedremo mai nessun altro compiere quello che ha fatto Rafael Nadal, nessuno sarà così dominante su una singola superficie. Lui merita di stare nella lista dei migliori di tutti i tempi”. Siamo molto diversi e quando giochiamo si vede questa differenza. Siamo entrambi molto competitivi e non amiamo perdere. Allo stesso tempo, però, lo rispetto molto. Il suo curriculum parla da sé. È un campione incredibile. Venti slam, ma di cosa parliamo?!”.

FEDERER: “Molti ti diranno che Nadal o Djokovic sono i GOAT del tennis, ma per me lo è ancora Federer che per me è il tennista più dominante di sempre, quello che ha fatto lui su questi campi rimarrà impresso nella storia del tennis, secondo me ha lo stesso status di Jordan nel basket, gioca in una maniera speciale”.