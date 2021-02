Dove vedere Berrettini-Tsitsipas: orario, streaming e diretta tv Australian Open

Questa mattina non prima delle 10.15 (ora italiana) sulla “Rod Laver Arena” di Melbourne, si disputerà il match Berrettini-Tsitsipas, valevole per il quarto turno degli Australian Open (cemento outdoor), prima prova stagionale dello Slam. Sarà sicuramente un incontro molto interessante quello tra l’azzurro e il greco rispettivamente teste di serie numero 9 e 5 del seeding, che in questa prima settimana hanno mostrato una buona forma fisica.

Il tennista romano nei primi tre turni ha eliminato in serie il sudafricano Anderson (7-6, 7-5, 6-3), il qualificato ceco Machac (6-3, 6-2, 4-6, 6-3) e il russo Khachanov con un triplo tie break, mentre l’ellenico ha sconfitto il francese Simon (6-1, 6-2, 6-1), l’australiano Kokkinakis (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) e lo svedese M.Ymer (6-4, 6-1, 6-1). Tra i due giocatori questo odierno sarà il secondo precedente, con il primo che si è giocato sempre all’Australian Open nel gennaio 2019 quando al primo turno, Tsitsipas prevalse in quattro set (6-7, 6-4, 6-3, 7-6), dopo un match comunque molto tirato. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale in programma mercoledì, sfiderà nei quarti, il vincente dell’altro ottavo che vedrà opposti l’altro azzurro Fognini e lo spagnolo Nadal.

SEGUI BERRETTINI-TSITSIPAS IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere Berrettini-Tsitsipas in tv e streaming

Il match di quarto turno degli Australian Open tra Berrettini-Tsitsipas (oggi ore 10.15 circa), che sarà il secondo in ordine cronologico della sessione serale sul campo “Rod Laver Arena”, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste). La sfida potrà essere vista sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra l’azzurro e il transalpino sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport HD. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.