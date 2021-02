Dove vedere Fognini-Caruso: orario, streaming e diretta tv Australian Open

Domani mattina verso le 5.30 circa (ora italiana) sul campo “John Cain Arena” di Melbourne, si disputerà il match Fognini-Caruso, valevole per il secondo turno degli Australian Open (cemento outdoor), prima prova stagionale dello Slam. Dunque ci sarà interessante derby azzurro tra il ligure e il siciliano che all’esordio hanno sconfitto in tre set rispettivamente il francese Herbert e lo svizzero Laaksonen provenienti dalle qualificazioni, con entrambi i giocatori apparsi subito in buona forma e che hanno vinto abbastanza agevolmente.

Sarà il primo incontro tra i due tennisti azzurri che fino ad ora non si sono mai incontrati e chi avrà la meglio in questo match, nel terzo turno in programma sabato, giocherà contro il vincente tra l’australiano De Minaur (testa di serie numero 21) e l’uruguaiano Cuevas, in campo alle ore 9 circa.

Dove vedere Fognini-Caruso in tv e streaming

Il match di secondo turno degli Australian Open tra Fognini-Caruso (ore 5.30 circa), che sarà il terzo in ordine cronologico della sessione diurna sul campo "John Cain Arena", sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player. La sfida potrà essere vista sempre in streaming anche su Eurosport.com.

