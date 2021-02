Dove vedere Fognini-Nadal, streaming e diretta tv Australian Open 2021

Dopo aver superato l’australiano Alex de Minaur al terzo turno, Fabio Fognini si prepara ad affrontare Rafael Nadal agli ottavi di finale degli Australian Open 2021. Fognini-Nadal si prospetta un match molto interessante in cui, sebbene il tennista italiano parta sfavorito, se dovesse scendere in campo con la mentalità giusta, può mettere in difficoltà il tennista maiorchino. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Fognini-Nadal, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Australian Open 2021.

Fognini-Nadal: orario, luogo e precedenti

Il match Fognini-Nadal, valido per il quarto turno degli Open di Australia, si giocherà non prima delle ore 5.00 di mattina del 15 Febbraio 2021. Dal 2013 ci sono stati ben 16 precedenti tra Fognini e Nadal con i seguenti esiti: 12 vittorie per il tennista spagnolo e 4 per l’italiano. Nell’ultimo precedente, che risale al 10 Agosto 2019, il tennista maiorchino s’impose su Fognini per 2-6, 6-1, 6-2.

Dove vedere Fognini-Nadal, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Ottavi di finale Australian Open 2021

Il match Fognini-Nadal, valido per il quarto turno degli Australian Open, verrà trasmesso sul canale Eurosport 2, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. Inoltre per il match sarà disponibile la diretta streaming su Eurosport Player, sottoscrivendo uno dei possibili abbonamenti previsti. Per il match Fognini-Nadal non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis.

