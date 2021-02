Offerta Bundle della Gazzetta dello Sport e Discovery+: ecco di cosa si tratta

TV – Il 2021 è un anno ricco per il mondo dello sport, che occuperà un grande spazio sul calendario con imperdibili appuntamenti in tutte le discipline. Per tutti gli interessati e gli appassionati che hanno voglia di godersi a pieno questa fantastica stagione, c’è una grande novità introdotta dalla Gazzetta dello Sport e Discovery+. Bundle è l’offerta che include la Digital Edition del quotidiano di MediaGroup e tutti i grandi eventi live targati Eurosport.

Oltre ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma per il prossimo Luglio, sarà possibile accedere alla: Lega Basket Serie A, il grande Tennis con Australia Open, la stagione di ciclismo con il Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna e tutte le classiche e i Mondiali di Sci Alpino inaugurati a Cortina.

Offerta Bundle: prezzi e modalità d’uso

L’offerta Gazzetta e Discovery+(Bundle), include due opzioni: 14,99 euro al mese per l’abbonamento mensile o 119,90 euro all’anno con quota 9,99 euro mensili. Per tutti gli abbonati la Gazzetta dello Sport è disponibile con l’edizione digitale, nazionale, locale e con il Magazine SportWeek. L’abbonamento può essere riprodotto fino a 3 dispositivi attivi nello stesso momento su app, smartphone o desktop. É condivisibile ed è disponibile ogni giorno a partire dalle 3 del mattino.

Discovery+ inoltre è l ‘offerta streaming di: intrattenimento, natura, crime, lifestyle, avventura e sport. Include perlopiù documentari targati Discovery e di sport come ad esempio: Maradona Morte di un campione e LiverPool FC dal 22 Febbraio.