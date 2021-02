Tennis, dove vedere Cecchinato-Dellien: streaming gratis e diretta tv Atp Cordoba

Oggi alle 18.30 (orario italiano) allo stadio Mario Alberto Kempes si disputerà il match Cecchinato-Dellien, valevole come primo turno del torneo Atp 250 di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il tennista palermitano, numero 87 del ranking Atp, ha cominciato la stagione con due eliminazioni al primo turno: la prima al Murray River Open (denominato anche Melbourne 2) per mano dell’ungherese Fucsovics, mentre la seconda agli Australian Open questo volta sconfitto dallo statunitense McDonald.

Anche il boliviano ha iniziato questo 2021 con due sconfitte all’esordio: agli Australian Open contro il tedesco Koepfer e poi ad Adelaide la settimana successiva ad opera del tedesco Stebe; il numero 112 del mondo avrebbe dovuto cominciare il torneo dalle qualificazioni ma i forfait di Andujar, Caruso e Djere gli hanno permesso di cominciare dal tabellone principale.

Sia l’azzurro che il sudamericano sono specialisti sul rosso e l’incontro di oggi dovrebbe essere molto equilibrato; un solo precedente tra i due risalente all’anno scorso, quando esattamente un anno (24 febbraio), Cecchinato perse per 6-3 1-6 6-3. nel primo turno di Santiago del Cile. Chi avrà la meglio nel match odierno, al secondo turno incontrerà il tennista argentino Schwartzman, già qualificato grazie al Bye a sua disposizione.

Dove vedere Cecchinato-Dellien in tv e streaming

Il match Cecchinato-Dellien, primo turno del torneo Atp 250 di Cordoba, sarà visibile su Supertennis (ore 18.30) che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.