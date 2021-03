Atp Miami, Sonego va agli ottavi, eliminato Musetti

Lorenzo Sonego continua la sua avventura a Miami. Sono due gli azzurri agli ottavi del Masters 1000 di Miami! Jannik Sinner tornerà in campo questa sera alle 17 italiane contro Ruusuvuori. Sonego, invece, ha sconfitto il colombiano Galan e questa notte sfiderà il n 2 Stefanos Tsitsipas.

Sonego contro Daniel Galan

Nel primo set del match Galan è scappato sul 4 a 1, il colombiano aveva solo colpi vincenti fino a quando è stato recuperato sul 4 pari. Sul 5 a 6 ha avuto due set point e un terzo durante il tie-break. Il campione torinese ha vinto poi 8 a 6, anche nel secondo set ha servito meglio del suo rivale colombiano cogliendo all’ottavo gioco il break decisivo.

L’eliminazione di Musetti

Finisce al terzo turno l’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Miami. Il giovane tennista azzurro è stato battuto dal n 45 del mondo, Marin Cilic. Il campione croato si è imposto in due set con i parziali 6-3 6-4 in solo un’ora e quindici minuti. Musetti non ha trovato la giusta soluzione per battere il suo avversario, dopo aver nettamente perso il primo set, nel secondo set ha tenuto il servizio fino al 4-4 . Il giovane azzurro subisce però un break ed è costretto a chinarsi. Ora l’avventura continua per Cilic che affronterà agli ottavi il vincente della partita tra Fucsovics e Rublev.

Torna alle 17 Sinner

Da non perdere il match alle 17 di Sinner contro Ruusuvuori, se l’azzurro riuscirà a vincere assisteremo ad un quarto di finale contro Bublik o Fritz. Inoltre, in nottata Sonego dovrà affrontare la durissima prova contro Stefanos Tsitsipas.