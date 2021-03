Dove vedere Cecchinato-Gasquet: streaming gratis e diretta tv Atp Dubai

Oggi 15 marzo alle ore 13 circa, sarà in programma il match tra Cecchinato-Gasquet, primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (Emirati Arabi Uniti, cemento outdoor) che si disputerà all’Aviation Club Tennis Centre. Il tennista siciliano dopo i tre tornei sudamericani sul rosso, dove ha rimediato solamente una vittoria (contro il cileno Dellien a Cordoba), ha deciso di cambiare superficie e provare giocare sul veloce dove non è la sua specialità, basti che pensare che sia agli Australian Open che a Flushing Meadows non ha mai superato il primo turno su otto partecipazioni.

L’avversario odierno non è dei più facile, perchè il francese Gasquet nonostante le quasi 35 primavere, è sempre un osso duro da battere su qualunque superficie, anche se bisognerà vedere la sua condizione visto che mercoledì scorso si è dovuto ritirare al secondo del turno del torneo Atp di Doha (Qatar) a causa di un problema al piede destro che lo aveva messo ko anche a Melbourne.

Non ci sono precedenti tra l’azzurro e il transalpino e chi avrà ma meglio di oggi, al secondo turno se la vedrà contro il polacco Hurkacz (numero 13 del seeding) che già si è già qualificato grazie al Bye a sua disposizione.

Dove vedere Cecchinato-Gasquet in tv e streaming

Il match Cecchinato-Gasquet, primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (non prima delle ore 13) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.