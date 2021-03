Dove vedere Federer-Basilashvili, streaming gratis e diretta tv Atp Doha

Federer-Basilashvili, lo svizzero a caccia della semifinale. Dopo più di un anno dall’ultimo match contro Djokovic giocato negli Australian Open 2020, Re Roger è tornato oggi in campo nel torneo arabo. Il tennista svizzero ha sconfitto in tre set il britannico Evans e ora se la vedrà con il georgiano, numero 42 della classifica mondiale, che ha superato Jaziri in due set. Il match Federer-Basilashvili, valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Doha (Qatar), si gioca giovedì 11 marzo non prima delle 17.30. Il programma giornaliero della competizione sul cemento prevede altre due sfide prima dell’incontro tra lo svizzero e il georgiano. Chi vince affronterà in semifinale uno tra Fritz e Shapovalov. Nell’unico precedente tra i due tennisti si registra una vittoria in tre set di Federer agli Australian Open 2016.



Dove vedere Federer-Basilashvili diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match Federer-Basilashvili sarà visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv. Non resta che sintonizzarsi intorno alle 17.30