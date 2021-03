Dove vedere Musetti-Cilic: streaming e diretta tv Masters 1000 Miami

Oggi alle 17 (orario italiano) sul campo Butch Buchholz dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, si disputerà il match Musetti-Cilic, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami (cemento outdoor). Il tennista toscano è in un ottimo momento di forma con la finali raggiunte ai Challenger di Antalya (Turchia) e di Biella, ma soprattutto alla semifinale di Acapulco, prima volta raggiunta in torneo del circuito Atp; qui in Florida il classe 2002 ha sconfitto nei primi due turni senza perdere un set, prima lo statunitense Mmoh e poi il francese Paire: risultati che gli hanno fatto scalare parecchie posizione in classifica (attualmente numero 97).

Il croato Cilic, in una fase calante della sua carriera (numero 45 del ranking), in questo inizio di stagione ha raggiunto solamente la semifinale a Singapore, mentre in questo torneo ha dovuto soffrire non poco, per battere in tre set l’argentino Coria e il cileno Garin, rimanendo in campo per parecchio tempo e dunque per il giovane tennista azzurro potrebbe essere un punto a favore.

Sarà il primo confronto diretto tra il numero tra l’italiano e il croato e chi avrà la meglio quest’oggi, negli ottavi di finale affronterà mercoledì 31, il vincente dell’incontro tra il russo Rublev e l’ungherese Fucsovics.

Dove vedere Musetti-Cilic in tv e streaming

Il match Musetti-Cilic, terzo turno del Masters 1000 di Miami, sarà visibile su Sky (ore 17) che anche quest’anno detiene i diritti del torneo, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder). La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

L’incontro odierno sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.