Tabellone Masters 1000 Miami: sei azzurri al via, Medvedev numero 1 del seeding

Pochi minuti fa è stato effettuato il sorteggio del tabellone del primo Masters 1000 stagionale, (Miami, 24 marzo-4 aprile) che vedrà al via 96 giocatori, con le trentadue teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (trentaduesimi di finale). Il numero un del seeding sarà Medvedev, seguito da Tsitsipas, A. Zverev e Rublev, ma la grande novità è quella dell’assenza dei “Big Three”, ovvero Federer, Nadal e Djokovic, evento che non capitava in un Masters 1000 dal lontano 2004 (138 tornei); alla fine presenti solo Top Ten del ranking Atp, evento che era accaduto solamente negli Internazionali d’Italia lo scorso settembre.

Tre i tennisti azzurri inserite tra le teste di serie con Fognini (11), Sinner (21) e Sonego (24) che cercheranno di portare in alto i colori italiani, insieme a Travaglia, Caruso e Musetti (sperando che la pattuglia aumenti dopo le qualificazioni) con quest’ultimi tre che esordiranno rispettivamente contro l’americano Tiafoe, il giapponese Uchiyama e l’altro statunitense Mmoh.

Prima di andare a vedere il tabellone completo, cliccando questo link scoprirete dove seguire il torneo di Miami in tv e streaming con tutta la programmazione e gli orari.

Tabellone Masters 1000 Miami

PRIMO TURNO

(1) Medvedev Bye

Querrey vs (PR) Lu

Lopez vs Popyrin

(30) Opelka Bye

(19) Evans Bye

Tiafoe vs Travaglia

Q vs Q

(16) Lajovic Bye

(11) Auger-Aliassime Bye

Herbert vs Sousa

Pospisil vs Q

(18) Isner Bye

(31) Struff Bye

Q vs Berankis

Harris vs (WC) Murray

(7) Bautista Agut Bye

(3) Zverev Bye

(WC) Alcaraz vs Ruusuvuori

Q vs Ymer

(27) Basilashvili Bye

(21) Sinner Bye

(Wc) Gaston vs Koepfer

Johnson vs Hanfmann

(14) Khachanov Bye

(9) Dimitrov Bye

Norrie vs Nishioka

Giron vs Paul

(22) Fritz Bye

(32) Bublik Bye

Vesely vs Djere

Duckworth vs Q

(8) Goffin Bye

(5) Schwartzman Bye

Caruso vs Uchiyama

Kecmanovic vs Q

(25) Mannarino Bye

(17) Karatsev Bye

(WC) Draper vs Kukushkin

Korda vs Albot

(10) Fognini Bye

(13) Garin Bye

Cilic vs Coria

(WC) Mmoh vs Musetti

(23) Paire Bye

(29) Fucsovics Bye

Q vs Q

Martinez vs Sandgren

(4) Rublev Bye

(6) Shapovalov Bye

Kwon vs Ivashka

Chardy vs Kudla

(26) Hurkacz Bye

(20) Humbert Bye

O’Connell vs Sousa

Thompson vs Delbonis

(12) Raonic Bye

(15) De Minaur Bye

Galan vs Q

Q vs Verdasco

(24) Sonego Bye

(28) Nishikori Bye

Bedene vs Q

Anderson vs Monteiro

(2) Tsitsipas Bye