Dove vedere Sinner-Barrere: streaming gratis e diretta tv Atp Marsiglia

Oggi 8 marzo non prima delle ore 19 si disputerà il match Sinner-Barrere, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia (cemento indoor). Il tennista azzurro, numero 34 del ranking mondiale, vorrà rifarsi della sconfitta subita al primo turno del torneo di Montpellier ad opera dello sloveno Bedene (7-6 al terzo set) che ha fermato il suo buon momento; sulla carta partirà favorito contro il classe ’94 transalpino (numero 114 del mondo) che invece a Montpellier dopo aver passato i due turni di qualificazione, è uscito al secondo turno (ottavi di finale), sconfitto dallo spagnolo Bautista Agut per 6-3, 6-0.

I due tennisti non si sono mai incontrati e il loro incontro sarà il quinto ed ultimo sul campo principale (il primo in programma alle ore 12); chi avrà la meglio al secondo turno incontrerà il vincente dell’altro match che vedrà opposto l’austriaco Novak e il francese Gaston.

Dove vedere Sinner-Barrere: streaming gratis e diretta tv

Il match Sinner-Barrere, primo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia, sarà visibile su Supertennis (ore 19 circa) che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.