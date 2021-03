Oggi non prima delle ore 13.30 (le 16.30 locali), sarà in programma il match tra Sinner-Karatsev, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai (Emirati Arabi Uniti, cemento outdoor) che si disputa all’Aviation Club Tennis Centre.

Nei primi due turni il tennista azzurro ha vinto due match sul filo di lana, prima contro il russo naturalizzato kazako Bublik, sconfitto per 2-6, 7-6 (2), 6-4 e poi lo spagnolo Bautista Agut (numero 4 del seeding) per 6-4, 3-6, 7-5; l’avversario odierno, ovvero il russo Karatsev (numero 41 del ranking mondiale) è una delle sorprese di questo inizio stagione con la semifinale conquistata (partendo dalle qualificazioni) agli Australian Open persa contro il serbo Djokovic.

Ricordiamo che il classe ’93 primo giocatore dell’era Open ad aver raggiunto la semifinale al suo debutto in una prova del Grande Slam; a Dubai ha eliminato il bulgaro Gerasimov con un doppio 6-4 e il britannico Evans per 6-4, 4-6, 6-4.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti e chi avrà la meglio, nella semifinale di venerdì 19, sfiderà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti l’ungherese Fucsovics e il russo Rublev.

Dove vedere Sinner-Karatsev: streaming gratis e diretta tv Atp Dubai

Il match Sinner-Karatsev, secondo turno del torneo Atp 500 di Dubai (non prima delle ore 13.30) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.