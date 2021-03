Tabellone Atp Dubai: al via Sinner, Sonego e Cecchinato. Thiem numero 1 del seeding

Da domenica 14 a sabato 20 marzo il circuito Atp farà tappa a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove si disputerà il torneo su cemento outdoor (montepremi 1.587.689 euro) dove saranno al via 48 giocatori con le prime sedici teste di serie che salteranno il primo turno grazie al bye a loro disposizione. Tre gli azzurri al via: Sinner (numero 16 del seeding), Sonego e Cecchinato con quest’ultimi due che esordiranno contro lo spagnolo Davidovich Fokina e il francese Gasquet, mentre l’altoatesino aspetterà il vincente dell’incontro Nishioka-Bublik.

I match più interessanti del più turno sono Chardy-Ramos Vinolas, Pospisil-Fucsovics e Nishikori-Opelka, con l’austriaco numero 1 del seeding che comincerà il suo percorso contro il vincente tra due qualificati; saranno assenti il vincitore e il finalista della scorsa edizione, ovvero il servo Djokovic e il greco Tsitsipas.

Tabellone Atp Dubai

(1) Thiem BYE

Q vs Q

Davidovich Fokina vs Sonego

(14) Krajinovic BYE

(10) Coric BYE

Q vs Bedene

Nishikori vs Opelka

(5) Goffin vs BYE

(3) Shapovalov BYE

Struff vs Q

Gasquet vs Cecchinato

(13) Hurkacz BYE

(9) De Minaur BYE

Chardy vs Ramos Vinolas

Popyrin vs Novak

(8) Khachanov BYE

(7) Wawrinka BYE

Q vs Millman

Karatsev vs Gerasimov

(12) Evans BYE

(16) Sinner BYE

Nishioka vs Bublik

Ebden BYE

(4) Bautista Agut BYE

(6) Carreno Busta BYE

Pospisil vs Fucsovics

Jaziri vs Tsonga

(11) Lajovic BYE

(15) Fritz BYE

Basilashvili vs BYE

Q vs Thompson

(2) Rublev BYE