Oggi pomeriggio non prima delle ore 16 si disputerà il match Sinner-Medvedev, valevole per il quarto turno del torneo Atp 250 di Marsiglia (cemento indoor). Il tennista azzurro nei primi due turni ha eliminato due tennisti francesi: all’esordio, battendo dopo un incontro molto tirato, Barrere per 7-6, 6-7, 7-5 e poi Gaston 6-4, 6-1; il russo (numero uno del seeding) invece ha iniziato il suo percorso saltando il primo turno grazie al Bye a sua disposizione e ieri ha ha sconfitto il bulgaro Gerasimov 6-2, 6-4.

Questo odierno, sarà solo il secondo match tra i due giocatori che curiosamente si è giocato un anno fa proprio a Marsiglia (20 febbraio 2020) quando negli ottavi di finale il russo vinse in tre set (1-6, 6-1, 6-2). Chi vincerà tra l’azzurro e il russo, in semifinale sfiderà domani pomeriggio chi avrà la meglio nell’altro quarto di finale che vedrà in campo Khachanov-Ebden.tv

Dove vedere Sinner-Medvedev: streaming gratis e diretta tv Atp Marsiglia

Il match Sinner-Medvedev, quarti di finale del torneo Atp 250 di Marsiglia (non prima delle ore 16) sarà visibile su Supertennis (ore 19.30 circa) che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuitamente) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.