Tabellone Atp Doha: torna in campo Roger Federer, al via anche Sonego

Da lunedì 8 fino a sabato 13 marzo sul cemento outdoor di Doha (Qatar) sarà in programma il torneo Atp 250 (montepremi $890,920) che di solito si disputa ad inizio anno e che l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare di due mesi; l’ottima notizia per gli appassionati di tennis è quella che vedrà il ritorno in campo dello svizzero Roger Federer, fermo dal gennaio dello scorso anno per problemi fisici.

Al via saranno ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie (Thiem, Federer, Rublev e Shapovalov) che grazie al Bye a loro disposizione inizieranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale); nella scorsa stagione la vittoria del torneo andò al russo Rublev che in finale sconfisse il francese Moutet per 6-2, 7-6.

Sarà presente anche l’azzurro Sonego che esordirà contro lo statunitense Fritz (1-1 i precedenti), mentre Federer aspetterà il vincente del match tra Chardy-Evans e dunque un ritorno in campo da prendere con le molle, mentre per l’austriaco Thiem (numero 1 del seeding) sorteggio più soft (Zayid o Karatsev).

Tra gli incontri principali del primo turno vanno menzionati Opelka-Bautista Agut, Lajovic-Fucsovics e Basilashvili-Millman.

Tabellone Atp Doha

(1) Thiem bye

(WC) Zayid vs Karatsev

Q vs Bublik

Opelka vs (5) Bautista Agut

(3) Rublev bye

Gasquet vs Q

Lajovic vs Fucsovics

Q vs (7) Wawrinka

(6) Goffin vs Krajinovic

Sonego vs Fritz

Q vs Pospisil

(4) Shapovalov bye

(8) Coric vs (WC) Jaziri

Basilashvili vs Millman

Chardy vs Evans

(2) Federer bye