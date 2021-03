Tabellone Atp Marsiglia: presenti Sinner e Travaglia, Medvedev numero 1 del seeding

Da lunedì 8 a domenica 14 marzo il circuito Atp fa tappa in Francia con il torneo Atp 250 di Marsiglia (cemento indoor, montepremi 334.240 euro). Al via ci saranno ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie (Medvedev, Tsitsipas, Khachanov e Humbert) che grazie al Bye a loro disposizione inizieranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale). Sono due i tennisti azzurri presenti in Francia, ovvero Sinner (numero 5 del seeding) e Travaglia che esordiranno rispettivamente contro il transalpino Barrere e lo statunitense McDonald (ottavi di finale agli Australian Open).

Per l’altoatesino in caso di vittoria, secondo turno abbordabile visto che sfiderà il vincente tra Novak-Gaston, per poi un possibile quarto con Medvedev. Tra gli incontri più interessanti ci sono Nishikori-Herbert e Tsonga-F.Lopez.

La scorsa stagione il torneo di Marsiglia se lo aggiudicò il greco Tsitsipas che in finale sconfisse il canadese Auger-Aliassime (assente quest’anno) per 6-3, 6-4.

Tabellone Atp Marsiglia

Medvedev (RUS) (1)-Bye

Hanfmann (GER)-Gerasimov (BLR)

Novak (AUT)-Gaston (FRA) (WC)

Barrere (FRA)-Sinner (ITA) (5)

Khachanov (RUS) (3)-Bye

Travaglia (ITA)-McDonald (USA) (PR)

Qualificato-Bonzi (FRA) (WC)

Ruusuvuori (FIN)-Nishioka (JPN) (8)

Davidovich Fokina (ESP) (7)-P. Tsitsipas (GRE) (WC)

Kukushkin (KAZ)-Qualificato

Tsonga (FRA)-Lopez (ESP)

Bye-Humbert (FRA) (4)

Nishikori (JPN) (6)-Herbert (FRA)

Norrie (GBR)-Qualificato

Pouille (FRA)-Qualificato

Bye-S. Tsitsipas (GRE) (2)