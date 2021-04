Dove vedere Atp Sardegna Open 2021: tabellone, streaming gratis e diretta tv

Da domani 5 aprile fino a domenica 11 si disputerà il torneo Atp 250 Sardegna Open sui campi di terra rossa del Monte Urpinu Tennis Club (Cagliari) che vedrà al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie Evans, Fritz, Sonego e Basilashvili che grazie al bye a loro disposizione, entreranno in scena dal secondo turno (ottavi di finale). Oltre al tennista piemontese (Caruso ha dovuto rinunciare al torneo per un virus intestinale), sono altri sei gli italiani in gara, ovvero Musetti, Gaio, Travaglia, Zeppieri, Cecchinato e Fabbiano con quest’ultimi due che si sfideranno al primo turno in un derby fratricida. Per Travaglia, Gaio e Zeppieri esordio non troppo favorevole visto che scenderanno in campo rispettivamente contro francese Simon, il serbo Djere e lo sloveno Bedene, mentre Musetti se la vedrà contro l’austriaco Novak, match alla sua portata; infine Sonego aspetterà il vincente del match Travaglia-Simon.

Il montepremi del torneo è di quasi 409mila euro e nella scorsa stagione (12-18 ottobre) è stato vinto da Djere che in finale ha avuto la meglio sul siciliano Cecchinato per 7-6, 7-5.

Tabellone Atp Sardegna Open 2021

(1) Evans bye

Musetti vs Novak

(WC) Gaio vs Djere

Coria vs (6) Millman

(4) Basilashvili bye

Q vs Q

Q vs Q

J. Sousa vs (5) Struff

(8) Paul vs Hanfmann

Cecchinato vs (WC) Fabbiano

Simon vs Travaglia

(3) Sonego bye

(7) Pella vs Gerasimov

Bedene vs (WC) Zeppieri

Martin vs Vesely

(2) Fritz bye

Dove vedere Atp Sardegna Open 2021 in tv e streaming

Il torneo sardo sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, sul bouquet Sky (canale 224 del decoder), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Una seconda opzione di seguire il torneo sarà quella del canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (ch. 201), Sky Sport Arena (ch.204) e solo per la finale di domenica 11 aprile Sky Sport Collection (ch. 211); ricordiamo che sarà a disposizione per gli abbonati anche la possibilità di Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare lo streaming su Now.

Programmazione Supertennis

lunedì 5 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

martedì 6 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

mercoledì 7 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

giovedì 8 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

venerdì 9 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

sabato 10 aprile – LIVE alle ore 12.00 e 14.00 (semifinali)

domenica 11 aprile – LIVE alle ore 13.00 (finale); replica alle 21.00

Programmazione Sky

lunedì 5 aprile

Prima giornata – dalle 11 alle 19, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

martedì 6 aprile

Seconda giornata – dalle 11 alle 19, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

mercoledì 7 aprile

Terza giornata – dalle 11 alle 19, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

giovedì 8 aprile

Quarta giornata – dalle 11 alle 19, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

venerdì 9 aprile

Quarti di finale – dalle 11 alle 19, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

sabato 10 aprile

Prima semifinale – ore 12, Sky Sport Arena

Seconda semifinale – ore 14, Sky Sport Arena

domenica 11 aprile

Finale – ore 13, Sky Sport Collection