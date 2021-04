Dopo la vittoria ottenuta contro Krajinovic (6-4, 6-4), Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Daniel Taro in semifinale del Torneo Atp di Belgrado. Berrettini-Delbonis si prospetta un match molto interessante tra due tennisti che, nei primi turni di questo torneo, hanno espresso un ottimo tennis e una buonissima condizione fisica. Nell’ultimo turno il 25enne italiano ha battuto nettamente il serbo Krajinovic (con un doppio 6-4) mostrando un gran carattere, annullando ben tre palle break sul 5-4 del secondo set e chiudendo la ‘pratica’ con la prima palla match avuta a disposizione. Ora Berrettini affronterà Daniel Taro che, dopo aver eliminato Millman e Delbonis, arriva in questa semifinale in gran fiducia. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Berrettini-Taro: streaming e diretta tv in chiaro Supertennis?

Il match Berrettini-Taro, valido per le semifinali dell’Atp di Belgrado, si giocherà Sabato 24 Aprile 2021 con l’orario ancora da definire. Lo scontro tra Berrettini e Taro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro Berrettini-Taro in streaming gratis sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.