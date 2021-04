Dove vedere Fognini-Kecmanovic: streaming e diretta tv Masters 1000 Montecarlo

Oggi pomeriggio non prima delle ore 14 sul campo Court Rainier III, al Montecarlo Country Club di Roccabruna, si disputerà il match Fognini-Kecmanovic valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure ha iniziato la stagione in maniera negativa, dove dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open, ha perso al secondo turno ad Acapulco e al primo al Masters 1000 di Miami e a Marbella contro avversari sulla carta, tutti inferiori. Fognini cercherà di riscattarsi anche se l’avversario odierno, ovvero il serbo Kecmanovic (numero 47 del ranking mondiale) è un cliente sempre molto ostico da battere; il classe ’99 di Belgrado il mese scorso ha raggiunto la semifinale (persa contro Schwartzman) dimostrando un ottimo stato di forma e di essere pericoloso sulla terra rossa.

Sarà il primo confronto diretto tra i due e chi avrà la meglio, nel secondo turno incontrerà l’australiano Thompson che ieri pomeriggio ha sconfitto il francese Paire dopo un match incontro molto equilibrato e terminato 6-4, 6-7 (3)-7-6 (5).

Dove vedere Fognini-Kecmanovic in tv e streaming

Il match tra Fognini-Kecmanovic (non prima della ore 14) sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) o Sky Sport Arena (canale 204); l’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Ricordiamo che Fognini è il campione uscente del torneo monegasco visto che la scorsa stagione non si disputò per l’emergenza Coronavirus: di seguito proponiamo un video dei suoi migliori punti.

Fognini: i suoi migliori punti a Montecarlo (edizione 2019)