Matteo Berrettini in campo a Cagliari, ma non in singolare. Ecco il perché e il tabellone

Comincia finalmente il Sardegna Open, torneo ATP 250 da 408.800 euro di montepremi, che si disputerà a Cagliari e che ha sostituito per il 2021 il torneo di Houston. Torneo in cui ci saranno tantissimi italiani: ben sette tennisti italiani in gara nel torneo singolare, ma ad attirare l’attenzione è la presenza di Matteo Berrettini. Il tennista romano, infatti, è presente a Cagliari ma non prenderà parte al torneo singolare ma bensì in doppio, con il fratello Jacopo (uscito alle qualificazioni). Ecco di seguito le motivazioni.

Matteo Berrettini in campo, ma solo in doppio

Questa decisione è stata presa per permettere a Matteo Berrettini di recuperare la miglior forma, senza accelerare i tempi, dopo l’infortunio agli addominali che gli ha impedito di affrontare Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero 10 al mondo e il fratello ventiduenne se la vedranno con la coppia argentina Guillermo Duran e Guido Pella.

TABELLONE TORNEO DOPPIO

Parte Alta

Melo M. / Rojer J.J. – Sonego L. / Vavassori A.

Pellegrino A. / Zeppieri G. – Basilashvili N. / Begemann A.

Glasspool L. / O’Mara J. – Cecchinato M. / Travaglia S.

Coria F. / Evans D. – Heliovaara H. / Molchanov D.

Parte Bassa

Duran G. / Pella G. – Berrettini M. / Berrettini J.

Huey T. C. / Nielsen F. – Edben M. / Sharan D.

Jebavy R. / Zelenay I. – Fritz T. H. / Paul T.

Lammons N. / Withrow J. – Bolelli S. / Molteni A.