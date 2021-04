Roger Federer sarà presente al prossimo Roland Garros

Roger Federer ha confermato che ci sarà al Roland Garros 2021. La scorsa domenica, il tennista ha dichiarato che giocherà sulla terra battuta già nei prossimi Open di Ginevra, in programma dal 16 al 22 maggio, per poi essere presente a Parigi dal 30 maggio. Federer, che ha 39 anni, è appena tornato sul campo dopo due operazioni al ginocchio destro, che lo hanno costretto a uno stop di 14 mesi. Il campione svizzero ha disputato gli Open in Qatar lo scorso mese. A Doha, Federer ha battuto il britannico Dan Evans nel suo primo match, ma è stato poi sconfitto nel round successivo dal georgiano Nikoloz Basilashvili.

Roger Federer ha vinto il Roland Garros nel 2009. Il tennista svizzero non gioca un torneo del Grande Slam dal gennaio 2020, quando è stato sconfitto da Novak Djokovic durante gli Australian Open. Già dal 2016 al 2018, Federer aveva dovuto dare forfait al Roland Garros per tre volte consecutive per infortunio. Al suo ritorno, nel 2019, aveva raggiunto la semifinale. Federer sperava di poter ritornare in campo proprio in Australia nel 2021, ma a gennaio non aveva ancora raggiunto lo stato di forma ideale. Il campione in carica del torneo singolare maschile a Parigi è Rafael Nadal, che con la vittoria dello scorso anno ha raggiunto proprio Roger Federer per numero di tornei del Grande Slam vinti, 20.