Tabellone Atp Marbella: Fognini numero due del seeding, al via anche Mager

Da lunedì 5 a domenica 11 aprile prenderà il via il torneo Atp 250 di Marbella (terra rossa outdoor, montepremi 408.800 euro) che vedrà al via ventotto giocatori, con le prime quattro teste di serie, ovvero Carreno Busta, Fognini, Ruud e Ramos-Vinolas, che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al Bye a loro disposizione. Il tennista ligure esordirà contro il vincente del match tra lo spagnolo Munar e un qualificato; nel main draw è presente anche Mager che se la vedrà contro il russo naturalizzato kazako Kukushkin e se dovesse riuscire a vincere, per lui ci sarà il norvegese Ruud (numero tre del seeding), mentre Ramos-Vinolas (numero quattro) scenderà in campo contro chi avrà la meglio tra il francese Pouille e il lituano Berankis.

Carreno Busta sfiderà sicuramente un qualificato, mentre molto interessanti sono i match che vedranno opposti Bagnis-Cerundolo (derby argentino), Davidovich Fokina-Dzumhur e Carballes Baena-Delbonis.

Tabellone Atp Marbella

(1) Carreno Busta – Bye

Q vs Q

Bagnis vs Cerundolo

(WC) Rune vs (7) Kwon

(4) Ramos-Vinolas – Bye

Pouille vs Berankis

Gombos vs Londero

Carballes Baena vs (8) Delbonis

(6) Lopez vs Daniel

Q vs (WC) Alcaraz

Kukushkin vs Mager

(3) Ruud – Bye

(5) Davidovich Fokina vs Dzumhur

Ivashka vs Martinez

Q vs Munar

(2) Fognini – Bye