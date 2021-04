Tabellone Atp Monte-Carlo 2021: per gli azzurri un sorteggio ostico

Pochi minuti fa è stato sorteggiato il tabellone dell’edizione numero 114 del Masters 1000 di Monte-Carlo (terra battuta, montepremi € 2,460,585) che si disputerà dall’11 al 18 aprile al Monte Carlo Country Club di Roccabruna (Francia), dopo che la scorsa stagione il torneo fu cancellato causa emergenza Coronavirus. Il campione uscente è l’azzurro Fabio Fognini che nel 2019 disputò un grande torneo conquistando il titolo battendo in finale il serbo Lajovic per 6-3, 6-4), ma facendo la grande impresa in semifinale quando vinse contro Nadal per 6-4, 6-2.

Al via ci saranno cinquantasei giocatori (assenti tra i Top 10, Federer e Thiem), con le prime otto teste di serie cominceranno il loro percorso dal secondo turno (sedicesimi di finale); nel main draw cinque italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, quest’ultimo invitato dagli organizzatori con una wild-card, in attesa delle qualificazioni in programma domani e domenica che vedranno al via Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso, Gianluca Mager e Thomas Fabbiano.

Match degli azzurri:

Berrettini vs vincente Davidovich Fokina-De Minaur

Fognini-Kecmanovic

Sinner-Ramos-Vinolas

Sonego-Fucsovics

Musetti-Karatsev

Teorici quarti di finale:

Djokovic-Zverev

Tsitsipas-Berrettini

Rublev-Nadal

Schwartzman-Medvedev

Tabellone Masters 1000 Monte-Carlo

(1) Djokovic bye

Ramos-Vinolas vs Sinner

Evans vs Lajovic

Q vs (13) Hurkacz

(11) Goffin vs Cilic

Q vs Q

Sonego vs Fucsovics

(5) Zverev bye

(4) Tsitsipas bye

(WC) Musetti vs Karatsev

Millman vs Humbert

Auger-Aliassime vs (16) Garin

(10) Monfils vs Andujar

Pella vs (WC) Pouille

Davidovich Fokina vs De Minaur

(8) Berrettini bye

(6) Rublev bye

Q vs (WC) Catarina

Paul vs Q

Fritz vs (9) Bautista Agut

(14) Dimitrov vs Struff

Chardy vs Bublik

Q vs Mannarino

(3) Nadal bye

(7) Schwartzman bye

(WC) Rune vs Ruud

Khachanov vs Djere

(12) Carreno Busta vs Q

(15) Fognini vs Kecmanovic

Thompson vs Paire

Krajinovic vs Basilashvili

(2) Medvedev bye