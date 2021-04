Tennis: Sinner e gli altri azzuri in semifinale ai Master 1000

Per tutti gli amanti del tennis è un’emozione vedere Jack Sinner alla semifinale ai Master 1000! Il tennista azzurro è uno dei pochi taliani a raggiungere questo traguardo! Da Gaudenzi a Berrettini, ecco gli italiani che hanno fatto sognare l’intero Paese!

Gli azzurri che hanno fatto sognare gli amanti del tennis!

Il primo italiano a raggiungere il traguardo della semifinale di un Masters fu Andrea Gaudenzi a Montecarlo nel 1995. Gaudenzi è attualmente il presidente dell’ATP. Il campione azzurro eliminò anche l’allora numero 1 del mondo, Kafelnikov.

Il secondo italiano è l’attuale Capitano della Davis, Filippo Volandri. L’impresa più importante della sua vita contro Roger Federer, è stato il quarto azzurro a battere il numero 1 del mondo. Volandri si arrese in semifinale a Gonzales.

Andreas Seppi è un altro altoatesino che ha raggiunto il traguardo della semifinale. Seppi vinse ad Amburgo contro Gasquet, Monaco e Kiefer, arrendendosi solo davanti al numero 1 del mondo, Roger Federer

Fabio Fognini è il nostro quarto campione azzurro, è riuscito a dominare Berdich e Gasquet. Purtroppo la sua impresa terminò contro Djokovic.

Il primo a raggiungere la semifinale a Miami fu Fabio Fognini, fu epico il suo successo contro Nishikori, ma si arrese in semifinale a Rafa Nadal. Per il campione ligure giunse il riscatto due anni fa, collezionò vittorie contro Rublev, Coric e Zverev. In finale riuscì a sconfiggere Lajovic, è stato il primo italiano a raggiungere un 1000.

Il romano Matteo Berrettini entrò nel 2019 nella Top 10 e si qualificò alle Finals! Riuscì a vincere contro Struff, Garin e Bautista Agut, ma cede in semifinale a Sascha Zverev.

Infine, il nostro attuale campione Jack Sinner che a soli 19 anni è il più giovane semifinalista azzurro in un Masters. Prima di lui solo due campioni hanno raggiunto questo traguardo così giovani e sono Rafa Nadal e Roger Federer! Sinner affronterà questa sera Bautista Agut, numero 12 del mondo!