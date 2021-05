Dove vedere Atp Emilia Romagna Open: tabellone, streaming gratis e diretta tv

Da domenica 23 a sabato 29 maggio il circuito Atp farà tappa in Emilia Romagna dove si disputerà il torneo Emilia Romagna Open sui campi del tennis Club President di Montechiarugolo (Parma). Al via ci saranno ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, ovvero Sonego, Paire, Ramos-Vinolas e Struff, che grazie al Bye al loro disposizione partiranno direttamente dal secondo turno; folta la pattuglia azzurra che oltre il tennista torinese fresco semifinale al Masters 1000 di Roma, vedrà anche Cecchinato, Caruso, Seppi, Travaglia, Cobolli, Musetti e Mager con quest’ultimi due che si sfideranno al primo turno.

Questo torneo nelle due edizioni disputate nel 2019 e 2020, faceva parte dell’Atp Challenger Tour, con vittorie prima dello spagnolo Robredo sul romagnolo Gaio (7-6 al terzo set), e poi dello statunitense Tiafoe sul siciliano Caruso (6-4 al terzo set).

Sarà di 480.000 euro il montepremi complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp, anche 47 mila euro.

Tabellone Atp Emilia Romagna Open

(1) Sonego vs Bye

(WC) Seppi vs Korda

Mager vs Musetti

Querrey vs (8) Nishioka

(4) Struff vs Bye

(WC) Cobolli vs Giron

Johnson vs Vesely

Travaglia vs (6) Paul

(7) Bedene vs Caruso

(WC) Cecchinato vs Tiafoe

Ruusuvuori vs Q

Bye vs (3) Ramos-Vinolas

(5) Gasquet vs Q

Simon vs Q

Munar vs Q

Bye vs (2) Paire

Dove vedere Atp Emilia Romagna Open in tv e streaming

Il torneo emiliano sarà visibile in diretta e in chiaro sul bouchet Sky, canale Supertennis (canale 224 del decoder), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutta la settimana in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Una seconda opzione di seguire il torneo sarà quella del canale satellitare Sky il cui canali di riferimento sarà Sky Sport Uno (ch. 201); ricordiamo che sarà a disposizione per gli abbonati anche la possibilità di Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare lo streaming su NOW.