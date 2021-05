Dopo l’ottimo torneo disputato a Belgrado in cui si è imposto in finale per 2 set a 1 (6-1, 3-6, 7-6) contro il temibile Karatsev, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Fabio Fognini nel derby italiano del secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Berrettini-Fognini si prospetta un match molto interessante tra due dei maggiori tennisti italiani in termini di talento e di classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Berrettini-Fognini: streaming, informazioni e diretta tv in chiaro Supertennis?

Dove vedere Berrettini-Fognini: streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis?

Il match Berrettini-Fognini, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, si giocherà a partire dalle ore 16.00 circa di Martedì 4 Maggio 2021. Berrettini-Fognini verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky più precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci. Gli abbonati a Sky potranno guardare il Masters 1000 di Madrid in streaming gratis direttamente dall’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smart tv, smartphone, pc e tablet. Il match Berrettini-Fognini verrà trasmesso inoltre in diretta streaming su NOW TV. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis.