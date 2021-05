Dove vedere Masters 1000 Madrid in tv e streaming: orari e programmazione

Da domenica 2 a domenica 9 maggio si disputerà il terzo Masters 1000 stagionale, ovvero quello di Madrid sui campi di terra battuta della capitale spagnola: un torneo che vede ai nastri di partenza il maiorchino Nadal che qui a trionfato cinque volte (l’ultima nel 2017) e che dovrà difendersi soprattutto da Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev e Rublev, mentre i colori azzurri saranno rappresentati da Berrettini, Fognini e Sinner.

Di seguito forniremo tutte le informazioni per seguire in tv e streaming il torneo che avrà un montepremi di 3.229.335 euro, dei quali 315.160 andranno di diritto al vincitore, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Madrid in tv e streaming

L’esclusiva del torneo madrileno sarà del canale satellitare Sky, che trasmetterà i match Sky Sport Uno e Sky Sport Arena rispettivamente al numero 201 e 204 del decoder e solo per la prima giornata su Sky Sport Collection (ch. 205) il team di telecronisti sarà formato da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Pietro Nicolodi, Federico Zancan e Dario Massara, mentre le secondi voci per il commento tecnico saranno: Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Claudio Mezzadri e Laura Golarsa. In programma alla fine degli incontri anche “Studio Tennis”, che sarà condotto da Eleonora Cottarelli con Filippo Volandri come ospite e Stefano Meloccaro inviato a Madrid.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Masters 1000 Madrid, la programmazione completa

DOMENICA 2 MAGGIO

Prima giornata: dalle 12.30 alle 18 Sky Sport Collection

LUNEDÌ 3 MAGGIO

Seconda giornata: dalle 11 alle 22 Sky Sport Arena

Seconda giornata: dalle 11 alle 21.15 Sky Sport Uno

MARTEDÌ 4 MAGGIO

Terza giornata: dalle 11 alle 21 Sky Sport Arena

Terza giornata: dalle 11 alle 19 Sky Sport Uno

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

Quarta giornata: dalle 11 alle 22 Sky Sport Arena

Quarta giornata: dalle 11 alle 20 Sky Sport Uno

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

Ottavi di finale: dalle 11 alle 21 Sky Sport Arena

Ottavi di finale: dalle 11 alle 20 Sky Sport Uno

VENERDÌ 7 MAGGIO

1° quarto di finale: ore 13 Sky Sport Arena

2° quarto di finale: ore 15 Sky Sport Arena

3° quarto di finale: ore 19 Sky Sport Uno

4° quarto di finale: ore 21 Sky Sport Uno

SABATO 8 MAGGIO

Prima semifinale: ore 16 Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Seconda semifinale: ore 21 Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

DOMENICA 9 MAGGIO

Finale ore 18.30 Sky Sport Arena