Musetti: “Conto di raggiungere il livello di Sinner nel futuro. Fognini come un padre nel circuito, spesso…”

Dopo la delusione dell’eliminazione rimediata a Roma contro Opelka con un doppio 6-4 in favore dell’americano (poi arrivato in Semifinale, ndr), Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del tennis italiano, nel torneo di Lione si è tolto non poche soddisfazioni eliminando nei primi due turni Felix Auger-Aliassime e il 20enne Sebastian Korda.

Intervistato alla vigilia del match contro Bedene, valido per i quarti di finale dell’ATP di Lione, Lorenzo Musetti tra i tanti argomenti toccati ha parlato di Jannik Sinner e del suo rapporto con Fabio Fognini.

Sul suo rapporto con Fognini, Musetti ha dichiarato: “Siamo molto amici, abbiamo iniziato a giocare insieme in doppio e con lui mi diverto, stiamo spesso insieme nei tornei. C’è un bel rapporto tra i nostri team, abbiamo lo stesso manager Ugo Colombini. Per me, con la sua esperienza, è come un padre nel circuito”.

Musetti ha inoltre parlato di Jannik Sinner e delle differenze nel percorso intrapreso dai due: “Io e Jannik siamo entrambi giovani e siamo arrivati a questi livelli percorrendo strade diverse. Lui non ha giocato a livello Junior, abbiamo fatto scelte di programmazione differenti. È un anno più grande di me, ha raggiunto un grande livello che conto di raggiungere anche io tra un anno e nel futuro”.