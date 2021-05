Musetti-Mager: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Emilia Romagna Open

Domani 25 maggio, con orario ancora da definire, al tennis Club President di Montechiarugolo (Parma) sarà in programma Musetti-Mager, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 Emilia Romagna Open, in programma nella città ducale fino a sabato 29.

Il tennista toscano che ha raggiunto il suo best ranking (numero 76 del mondo) dopo la semifinale ottenuta nel torneo di Lione e persa solo al terzo set contro il greco Tsitsipas, cerca ulteriori conferme dopo i suoi ottimi risultati in questa prima parte di stagione, mentre il ligure (numero 85 del circuito Atp) dopo un inizio di 2022 tra alti e bassi vuole cercare di dare una svolta a questo 2021 e ha l’occasione, visto che si troverà di fronte l’azzurro del momento, anche se per batterlo dovrà giocare al massimo.

I due tennisti azzurri non si sono mai incontrati a livello di Atp, l’unico incrocio si è registrato al challenger di Ortisei del 2019 con il successo per 2-0 del l’unico incrocio risale al Challenger di Ortisei del 2019 con il successo di Musetti per 6-4, 7-5; chi avrà la meglio in questo primo turno, al secondo se la vedrà contro il vincente del match tra il giapponese Nishioka (numero otto del seeding) e lo statunitense Querrey.

Dove vedere Musetti-Mager in tv e streaming

Il derby italiano Musetti-Mager, primo turno del torneo Atp 250 Emilia Romagna Open, sarà visibile dalle ore 14 su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Un’altra opzione sarà quella del canale satellitare Sky che trasmetterà l’incontro sul canale Sky Sport Uno (ch.201) o Sky Sport Arena (ch.204); il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Lorenzo-Musetti, highlights Challenger Ortisei 2019