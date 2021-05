Musetti-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Lione

Domani pomeriggio, con orario ancora da definire, si disputerà il match Musetti-Tsitsipas sul campo principale del Vélodrome Georges Préveral del Parc de la Tête d’Or, valevole per la semifinale del torneo Atp 250 di Lione (terra battuta, outdoor).

Il tennista di Carrara anche in questa settimana sta dimostrando grandissimi miglioramenti, già visti ampiamente in questi ultimi mesi, e che gli hanno permesso di arrivare al numero 76 del ranking Atp (+12 rispetto a lunedì scorso). In questo torneo ha sconfitto in tre set il canadese Auger-Aliassime (numero 7 del seeding) e lo statunitense Korda dopo una lunga battaglia rispettivamente 7-6, 3-6, 7-5 e 6-3, 1-6, 6-4, mentre nei quarti ha avuto la meglio sullo sloveno naturalizzato britannico Bedene per 6-3, 7-6.

Il greco Tsitsipas testa di serie numero due del tabellone e cinque del mondo, è ormai stabilmente vicino ai big con una stagione sulla terra rossa molto buona dove ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo, raggiunto la finale a Barcellona (persa contro Nadal) e i quarti a Roma cedendo a Djokovic. Con l’eliminazione del numero uno del seeding Thiem, è diventato il favorito assoluto del torneo e in vista del Roland Garros, vincere a qui in Francia sarebbe un ottimo viatico per andare a Parigi con ancor piu grandi speranze.

L’unico precedente tra i due si è disputato lo scorso 20 marzo, quando sul cemento di Acapulco, l’ellenico ebbe la meglio per 6-1, 6-3, perdendo poi la finale contro il tedesco Zverev per 6-4, 7-6.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in tv e streaming

Il match Musetti-Tsitsipas, semifinale del torneo Atp 250 di Lione, sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Musetti-Tsitsipas, highlights semifinale Atp Acapulco