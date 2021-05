Tabellone Atp Ginevra: Federer torna in campo, al via anche tre azzurri

Da domenica 16 a sabato 22 maggio si disputerà il torneo Atp 250 di Ginevra (terra rossa outdoor, montepremi 419.470 euro) dove prenderanno al via ventotto giocatori con la bella notizia per tutti gli appassionati, ovvero quella del ritorno in campo del campione svizzero Federer, che ha deciso di ricominciare nella sua Svizzera, a distanza di due anni del suo ultimo match sul “rosso”, quando al Roland Garros 2019, venne sconfitto dallo spagnolo Nadal per 6-3, 6-4, 6-2. Il tennista di Basilea (numero uno del seeding) comincerà il suo torneo dal secondo turno grazie al Bye a sua disposizione e l’elvetico esordirà contro il vincente tra l’australiano Thompson e lo spagnolo Andujar.

Oltre a Roger, ci saranno anche gli italiani Fognini, Mager e Travaglia che cominceranno il loro percorso rispettivamente contro l’argentino Pella, lo statunitense Sandgren e un qualificato con il tennista ligure che in un eventuale quarto di finale potrebbe incrociare il canadese Shapovalov (testa di serie numero 2). Ricordiamo che il torneo di Ginevra nella scorsa stagione non si disputò causa emergenza Coronavirus e il campione uscente è il tedesco A.Zverev (assente in questa edizione) grazie al successo in finale contro il cileno Jarry per 6-3, 3-6, 7-6 (8).

Tabellone Atp Ginevra

(1) Federer vs bye

Thompson vs Andujar

Cilic vs (WC) Stricker

Fucsovics vs (5) Garin

(3) Ruud vs bye

Sandgren vs Caruso

Lopez vs Q

(7) Paire vs Koepfer

(8) Mannarino vs (WC) Cazaux

Q vs Opelka

Verdasco vs Q

(4) Dimitrov vs bye

(5) Fognini vs Pella

Monteiro vs Djere

Travaglia vs Q

(2) Shapovalov vs bye