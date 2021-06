Berrettini-Coria, streaming e diretta tv Roland Garros: dove vedere 2° turno

Domani 3 giugno con orario ancora da definire, si disputerà il match Berrettini-Coria, valevole per il secondo turno del Roland Garros: all’esordio il tennista romano ha avuto la meglio sul giapponese Daniel per 6-0, 6-4, 4-6, 6-4, mentre l’argentino ha battuto l’esperto spagnolo Feliciano Lopez in tre set (6-3, 7-6, 6-2).

Sulla carta l’azzurro parte favorito, anche se dovrà fare attenzione perchè il sudamericano non solo sul “rosso è un avversario molto ostico da sconfiggere, ma anche considerando la sua buona forma visto che la scorsa settimana ha raggiunto la semifinale del torneo Atp 250 di Belgrado, persa dal numero uno del mondo Djokovic. Berrettini dal canto suo viene dalla finale del Masters 1000 di Madrid (ko contro Zverev) e dagli ottavi degli Internazionali d’Italia dove si è arreso al greco Tsitsipas e ha tutte le carte in regolare per andare avanti a Parigi, dove l’anno scorso ha raggiunto il terzo turno (suo miglior risultato come nel 2018).

Chi avrà la meglio, nel terzo turno in programma sabato 5 giugno, affronterà il vincente del match che vedrà opposti l’altro azzurro Seppi e il sudcoreano Kwon Soon-woo; un solo precedente tra i due risalente al 2017, quando al Challenger di San Benedetto, il nostro Matteo si impose per 6-2, 6-4.

Dove vedere Berrettini-Coria in tv e streaming

Il match Berrettini-Coria sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match di Berrettini sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.

Purtroppo non è prevista la diretta in chiaro, anche se alle ore 21 su Supertennis, al canale 224 di Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64), ci sarà il resoconto di giornata con highlights e interviste ai protagonisti.