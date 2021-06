Dove vedere Atp Halle 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 14 a lunedì 20 giugno al Gerry Weber Stadion si disputerà il torneo Atp 500 di Halle (Germania, erba) che sarà da antipasto al grande appuntamento di fine mese quando comincerà il terzo Slam stagionale, ovvero Wimbledon.

Nella città tedesca non ci sono tennisti italiani, che hanno preferito l’erba londinese del Queen’s, però il cast teutonico è di altissimo livello con cinque dei primi dieci del ranking Atp: Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Federer e Rublev.

Il campione uscente è il campione svizzero che nel 2019 sconfisse in finale il belga Goffin per 7-6, 6-1, mentre nel 2020 il torneo non si disputò per l’emergenza Coronavirus. Il montepremi sarà di un milione e 300 mila euro con il vincitore che incasserà quasi 114 mila euro oltre ai 500 punti valevoli per il ranking mondiale.

Dove vedere Atp Halle 2021 in tv e streaming

Il torneo Atp 500 di Halle sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, (bouquet Sky, canale 224 del decoder), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la settimana tedesca in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Halle, programmazione Supertennis

lunedì 14 giugno: LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

martedì 15 giugno: LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

mercoledì 16 giugno: LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

giovedì 17 giugno: LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

venerdì 18 giugno: LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00

sabato 19 giugno: LIVE alle ore 12.00 e 14.30 (semifinali)

domenica 20 giugno: LIVE alle ore 14.00 (finale)