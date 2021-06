Dopo aver battuto il sudcoreano Soonwoo Kwon per 3 set a 0 (7-6, 6-3, 6-4) al quarto turno del Roland Garros, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Roger Federer (che ha battuto Koepfer per 3 set a 1 nell’ultimo turno, ndr) negli Ottavi di Finale dello Slam francese. Berrettini-Federer si prospetta un match spettacolare e interessante tra due tennisti che hanno ben figurato in questi primi tre turni del Roland Garros 2021. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Berrettini-Federer: streaming e diretta tv in chiaro TV 8?

Berrettini-Federer, match valido per il quarto turno del Roland Garros 2021, è in programma Lunedì 7 Giugno 2021 non prima delle ore 11.00 (orario ancora da definire). Vi sono due precedenti di Berrettini-Federer, entrambi vinti dal tennista svizzero. Berrettini-Federer verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport (sui canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Abbonati ora a Dazn a 9,99€/mese. Eurosport infatti ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le emozioni del Roland Garros 2021. Per gli Ottavi di Finale del Roland Garros 2021 tra Matteo Berrettini e Roger Federer non è disponibile né lo streaming gratis né diretta tv in chiaro su Supertennis o TV 8.