Dove vedere Federer-Mannarino, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Primo turno Wimbledon

Dopo la sconfitta rimediata contro Felix Auger-Aliassime (4-6, 6-3, 6-2) ad Halle, Roger Federer si prepara ad affrontare il francese Mannarino nel primo turno del tabellone principale di Wimbledon. Federer-Mannarino si prospetta un match molto interessante tra due tennisti che amano giocare in questa superficie (erba, ndr) e che si sono già fronteggiati a Wimbledon nel 2018 (con una vittoria netta delo svizzero per 3 set a 0). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Federer-Mannarino, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Primo turno Wimbledon.

Dove vedere Federer-Mannarino, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Primo turno Wimbledon

Il match Federer-Mannarino, valido per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena Martedì 29 Giugno 2021 ad un orario ancora da definire. Lo stesso Federer prima dell’inizio di questo torneo ha dichiarato: “Se raggiungo la seconda settimana, che rappresenta al momento il mio obiettivo, diventerò sempre più forte match dopo match“. Federer-Mannarino verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Tutti gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire il match Federer-Mannarino in streaming gratis mediante la piattaforma SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv, pc e tablet. Il match verrà inoltre trasmesso su NOW TV. Per il match tra Federer e Mannarino non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o Supertennis.