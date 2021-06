Da lunedì 28 giugno a domenica 11 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il prestigioso Slam di Wimbledon (terzo stagionale) che torna dopo la cancellazione della scorsa stagione causa emergenza Coronavirus. Tra i big mancheranno solamente lo spagnolo Nadal che ha preferito prendersi una pausa e l’austriaco Thiem (infortunio polso destro), mentre presente Federer che cercherà il nono trionfo sull’erba londinese. Tredici gli italiani presenti (dieci uomini e tre donne) con Berrettini uomo di punta e che sarà testa di serie numero 8, mentre Sinner, Sonego e Fognini rispettivamente 19, 23 e 26.

Ora andiamo a vedere chi trasmetterà il torneo con tutti gli orari e la programmazione completa, dove ci saranno alcune novità importanti.

Dove vedere Wimbledon 2021 in tv e streaming: la programmazione completa

Anche questa edizione sarà coperta dal satellitare Sky, che per l’occasione lancerà dal 28 giugno, un canale dedicato al tennis, ovvero Sky Sport Tennis, (canale 205 del decoder), con ben nove canali dedicati ai Championships, necessari per coprire circa 400 ore di incontri in diretta e dove in più sarà possibile usufruire dello Split Screen, cioè seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono il torneo. Lo Split Screen è accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite.

Tantissimi i telecronisti presente per i vari incontri: Elena Pero, con Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Paolo Aghemo, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Antonio Nucera, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Fabio Tavelli, Federico Zancan, mentre le secondi voci per i commenti tecnici saranno: Paolo Bertolucci, Francesco Aldi, Marco Crugnola, Laura Garrone, Laura Golarsa, Diego Nargiso, Stefano Pescosolido, Gianluca Pozzi, Raffaella Reggi.

Wimbledon sarà anche quotidianamente su Sky Sport 24, con approfondimenti, spazi e finestre nel corso della giornata, su sito e app di Sky Sport, con live blog, risultati, cronaca, video e sui canali social ufficiali di Sky (Facebook, Twitter e Instagram) e senza dimenticare gli studi condotti da Elena Cottarelli e il suo ospite Filippo Volandri dove ci saranno gli approfondimenti della giornata.

Infine non poteva mancare il magazine “The Insider”, per raccontare ogni giorno il “dietro le quinte” del torneo con immagini e interviste esclusive, condotto da Stefano Meloccaro con la partecipazione del tennista Paolo Lorenzi.

Chi invece non avrà la possibilità di seguire Sky, ci sarà il canale Supertennis (in chiaro) sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64) per tutti quanti e dove tutti i giorni alle ore 11, 16 e 20 trasmetterà il film ufficiale di Wimbledon, un vero e proprio viaggio nel tempo per rivivere le edizioni degli ultimi anni (film disponibili anche On Demand sulla nuova piattaforma SuperTenniX).

Invece alle ore 17 e 21 e 24, “Speciale Wimbledon” con le ultimissime da Londra, le voci dei protagonisti, il dietro le quinte, l’approfondimento con gli ospiti in studio; infine dopo lo studio delle ore 21, sarà proposto integralmente il match più bello di giornata.

Wimbledon 2021, i canali dedicati

Sky Sport Tennis (ch.205) sarà il canale guida dell’evento, dove verranno trasmessi i match più importanti e dove, a partire dalle ore 15.30, saranno protagonisti gli studi dedicati fino allo studio conclusivo di fine giornata.

Sky Sport Uno (ch.201) sarà largamente dedicato a Wimbledon.

Sei canali Sky Sport, dal 252 al 257, saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, Campo n.3 ecc.).

Wimbledon 2021, la programmazione completa di Sky

Lunedì 28 giugno

dalle 12 alle 22 – Prima giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 – Prima giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Martedì 29 giugno

dalle 12 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 – Seconda giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Mercoledì 30 giugno

dalle 12 alle 22 – Terza giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18.30 – Terza giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match -“Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Giovedì 1 luglio

dalle 12 alle 22 – Quarta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18.30 – Quarta giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Venerdì 2 luglio

dalle 12 alle 22 – Quinta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 18 – Quinta giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Sabato 3 luglio

dalle 12 alle 22 – Sesta giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 15 – Sesta giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Domenica 4 luglio

ore 22.30 – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Lunedì 5 luglio

dalle 12 alle 22 – Settima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Martedì 6 luglio

dalle 12 alle 22 – Ottava giornata – Sky Sport Tennis

dalle 12 alle 21 – Ottava giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Mercoledì 7 luglio

dalle 12 alle 22 – Nona giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 12 alle 21 – Nona giornata – Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Giovedì 8 luglio

ore 12 -Decima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 13.30 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14 – Prima semifinale femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 16 – Seconda semifinale femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 18.30 – Decima giornata – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Venerdì 9 luglio

ore 13.30 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 14 – Prima semifinale maschile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 17 – Seconda semifinale maschile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Sabato 10 luglio

ore 14.30 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 15 – Finale singolare femminile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 17.30 – Finali doppio maschile e femminile – Sky Sport Tennis

ore 22.30 – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

Domenica 11 luglio

ore 14.30 – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 15 – Finale singolare maschile – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

a seguire – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 22.30 – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis

La giornata tipo di Wimbledon su Sky

ore 11.30 Sky Sport Tennis, replica Studio conclusivo giornata precedente e lancio giornata

ore 11.45 Sky Sport Uno, replica “The Insider”

ore 12.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 254-257: inizio match live

ore 12.45 Sky Sport 24, spazio di approfondimento Wimbledon

ore 14.00 Sky Sport 253, inizio match live Campo n.1

ore 14.30 Sky Sport 252, inizio match live Campo Centrale (anche in 4K)

dalle 15.30 Sky Sport Tennis, studi e approfondimenti al termine dei match più importanti

dalle 15.30 in poi Sky Sport 24, interventi Cottarelli

ore 22.00 circa, Sky Sport Tennis, Studio Wimbledon: studio conclusivo al termine della giornata con Cottarelli e Volandri e collegamento da Londra con la coppia Meloccaro/Lorenzi

a seguire Sky Sport Tennis, “The Insider”

ore 23.00 Sky Sport Uno, “The Insider”

ore 24.00 Sky Sport Uno, replica Studio Wimbledon

Wimbledon 2021, il programma di gioco

Lunedì 28 giugno

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Martedì 29 giugno

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Mercoledì 30 giugno

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Giovedì 1 luglio

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Venerdì 2 luglio

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Sabato 3 luglio

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Lunedì 5 luglio

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Martedì 6 luglio

Singolare femminile – quarti di finale

Mercoledì 7 luglio

Singolare maschile – quarti di finale

Giovedì 8 luglio

Singolare femminile – semifinali

Venerdì 9 luglio

Singolare maschile – semifinali

Sabato 10 luglio

Finale singolare femminile

Domenica 11 luglio

Finale singolare maschile