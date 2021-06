Sonego-Bublik: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Eastbourne

Oggi alle ore 12 sull’erba di Eastbourne (Inghilterra) si disputerà il match Sonego-Bublik valevole per la semifinale del torneo Atp 250; il tennista azzurro dopo il bye del primo turno, ha esordito ieri pomeriggio nel secondo, sconfiggendo l’australiano Millman per 6-4, 6-2 in un incontro giocato molto bene e senza mai soffrire più di tanto dove ha dimostrato un buona condizione.

Il kazako Bublik nelle due partite disputate non ha perso ancora un set concedendo in totale solamente nove game; all’esordio contro il connazionale Kukushkin (6-1, 6-4) e poi contro il bielorusso Gerasimov (doppio 6-2).

I due precedenti risalenti al 2020 tra i due sono stati vinti sempre dal torinese: il primo al Roland Garros in tre set e il secondo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy in due set. Chi avrà la meglio nell’incontro odierno, nella semifinale in programma nella giornata di domani, affronterà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti l’altro italiano Seppi e l’australiano Purcell.

Dove vedere Sonego-Bublik in tv e streaming

Il match Sonego-Bublik, quarti di finale del torneo Atp 250 di Eastbourne (ore 12) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64) per tutti quanti.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.