Sonego-Purcell: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Eastbourne

Oggi alle ore 15 sull’erba di Eastbourne (Inghilterra) si disputerà il match Sonego-Purcell valevole per la semifinale del torneo Atp 250.

Dunque continua il buon momento per il tennista torinese che si sta preparando per il grande appuntamento di Wimbledon, in programma da lunedì 28 giugno e dove sarà testa di serie numero 24. Lorenzo Sonego, numero tre del seeding, nei primi due turni ha eliminato l’australiano Millman per 6-4, 6-2 e il kazako Bublik per 6-1, 7-5, dimostrando un’ottima condizione contro due avversari comunque ostici.

Tra lui e la finale, che sarebbe la seconda stagionale dopo quella vittoriosa al Sardegna Open lo scorso 11 aprile quando ha sconfitto in tre set il serbo Djere, ci sarà un altro giocatore australiano, ovvero Max Purcell (numero 283 del ranking Atp) che ha cominciato il suo percorso dalle qualificazioni dove ha avuto la meglio prima sul sudafricano Anderson prima di perdere contro il bielorusso Ivashka.

Ma qui il colpo di fortuna perchè è riuscito ad entrare in tabellone come lucky loser vincendo contro il connazionale Duckworth, il francese Monfils (testa di serie numero uno) e contro l’azzurro Seppi. Curiosamente tutte e quattro i successi sono arrivati sempre al terzo set, e Sonego potrebbe approfittarne di una sua possibile stanchezza, visto che è rimasto in campo per parecchie ore.

Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio incontrerà nella finale di sabato 26, il vincente dell’altra semifinale che vedrà opposti l’altro australiano De Minaur (numero due del seeding) e il coreano Kwon Soon-woo.

Dove vedere Sonego-Purcell in tv e streaming

Il match Sonego-Purcell, semifinale del torneo Atp 250 di Eastbourne (ore 15) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64) per tutti quanti.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.