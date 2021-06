Tabellone Atp Eastbourne: Monfils prima testa di serie, Sonego unico azzurro al via

Da lunedì 21 a sabato 26 giugno al “Devonshire Park Lawn Tennis Club“ di Eastbourne (contea inglese dell’East Sussex) si disputerà il torneo Atp 250 (erba, montepremi 609,065 euro), ultimo prima del grande appuntamento con Wimbledon che inizierà lunedì 28. Al via ci saranno ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, Monfils, De Minaur, Sonego e Opelka, che partiranno direttamente dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Il tennista torinese, inserito nella parte alta del tabellone con il francese Monfils, aspetterà il vincente del match che vedrà opposti l’australiano Millman e la wild card britannica Clarke; potrebbe essere interessante l’esordio dell’australiano De Minaur contro lo statunitense Tiafoe (primo turno contro l’altra wild card Broady); tra i match più avvincenti sono da segnalare quelli tra Tsonga-Gerasimov, Fucsovics-Bedene e Popyrin-Norrie.

Assente il campione uscente del torneo britannico, ovvero lo statunitense Fritz, che nel 2019 sconfisse in finale il connazionale Querrey in due set (6-3, 6-4).

Tabellone Atp Eastbourne

(1) Monfils bye

Q/LL vs Q/LL

Q/LL vs Nishioka

Ruusuvuori vs (7) Ramos

(3) Sonego bye

Millman vs (WC) Clarke

Tsonga vs Gerasimov

Q/LL vs (8) Bublik

(9) Norrie vs Popyrin

Q/LL vs Djere

Fucsovics vs Bedene

(5) Opelka bye

(6) Davidovich Fokina vs Q/LL

(WC) Ward vs Pospisil

Tiafoe vs (WC) Broady

(2) De Minaur bye