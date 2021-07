Dove vedere Atp Umago 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 19 fino a domenica 25 luglio all’impianto ITC Stella Maris, si disputerà il torneo Atp 250 di Umago (Croazia, terra rossa) che torna in calendario dopo lo stop della scorsa stagione causa emergenza Coronavirus. Il campione uscente è il serbo Lajovic che nel 2019 sconfisse in finale l’ungherese Balazs con un doppio 7-5. Saranno al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al Bye a loro disposizione; presenti quattro tennisti italiani con Mager unica teste di serie (numero 8) che esordirà contro spagnolo Martinez, per proseguire con Cecchinato (Bedene), Travaglia (Munar) e Caruso (Martin).

Di seguito vi daremo tutte le informazioni per seguire in diretta il torneo croato (montepremi €481,270) in tv e streaming.

Dove vedere Atp Umago in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Umago sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv. Collegamento da lunedì a venerdì dalle ore 18, sabato le semifinali dalle ore 17.30, mentre domenica giorno della finale, ore 20.

Anche il canale satellitare Sky seguirà la settimana tennista croata e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del d.d.t) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Qui il collegamento dal lunedì al venerdì partirà prima, ovvero dalle ore 16.30, mentre semifinale e finale rispettivamente alle 17.30 e le 20.