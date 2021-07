Dove vedere Berrettini-Auger-Aliassime, streaming LIVE e diretta tv Wimbledon

Il match Berrettini-Auger-Aliassime, valido per i quarti di finale del Grande Slam Wimbledon 2021, si gioca mercoledì 7 luglio con orario ancora da definire sui campi del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il tennista italiano ha sconfitto Pella, Van de Zandschulp, Bedene e Ivashka nei quattro turni precedenti e ora affronta il canadese, numero 21 del mondo. Chi vince vola dritto in semifinale. Nell’unico precedente tra i due tennisti si registra il successo di Berrettini nella finale del torneo di Stoccarda 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=74kVo37RUpA

Dove vedere Berrettini-Auger-Aliassime quarti di finale Wimbledon, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV8?

Il match Berrettini-Auger-Aliassime, valido per i quarti di finale di Wimbledon, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La pay tv detiene i diritti del torneo del Grande Slam e dedicherà ben nove canali del palinsesto con 400 ore di incontri in diretta. Gli abbonati potranno seguire la sfida dell’italiano anche in streaming gratis su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande tennis. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida non sarà trasmessa in chiaro sulle reti italiane ma solo in differita su Supertennis.