Dopo aver battuto Van De Zandschulp per 3 set a 0 (6-3, 6-5, 7-6), Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Bedene nel terzo turno di Wimbledon 2021. Berrettini-Bedene si prospetta un match interessante in cui il tennista italiano parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attento a non sottovalutare l’avversario per approdare al turno successivo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Berrettini-Bedene: streaming e diretta tv TV 8? Terzo turno Wimbledon.

Dove vedere Berrettini-Bedene: streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Terzo turno Wimbledon

Il match Berrettini-Bedene, valido per il terzo turno di Wimbledon 2021, si giocherà Sabato 3 Luglio 2021 ad un orario ancora da definire. Berrettini-Bedene verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Tennis. Tutti gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire tutte le emozioni del torneo di Wimbledon 2021 e di Berrettini-Bedene in diretta streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un altro modo per seguire Berrettini-Bedene in live streaming è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su NOW TV. Per il torneo di Wimbledon 2021 e per il match Berrettini-Bedene del terzo turno non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o Supertennis.