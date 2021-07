Tabellone Atp Bastad: Ruud numero 1 del seeding, al via quattro azzurri

Da lunedì 12 a domenica 18 luglio il circuito Atp farà tappa a Bastad (Svezia) per il torneo Atp 250 (edizione numero 73, montepremi montepremi 419.470 dollari) che si disputerà al Bastad Tennis Stadium sui campi in terra battuta. Nel 2020 il torneo non si disputò per l’emergenza Coronavirus, mentre nel 2019 a vincere fu il cileno Jarry che in finale ebbe la meglio sull’argentino Londero per 7-6, 6-4.

Saranno ventotto i tennisti al via con le prime quattro teste di serie, Ruud, Garin, Fognini e Millman che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye al loro disposizione. Il tennista ligure esordirà contro il vincente tra il match che vedrà opposti l’argentino Bagnis e lo spagnolo Carballes Baena; altri tre azzurri presenti nel torneo svedese, ovvero Musetti (testa di serie numero 6) che avrà un qualificato, Caruso che affronterà il ceco Vesely e Cecchinato (esordio contro il francese Gasquet).

Tabellone Atp Bastad

(1) Ruud vs bye

Albot vs (WC) Rune

(WC) E. Ymer vs Daniel

Q vs (6) Musetti

(3) Fognini vs bye

Bagnis vs Carballes Baena

Cuevas vs Gombos

(WC) M.Ymer vs (8) Ruusuvuori

(7) Vesely vs Caruso

Hanfmann vs Monteiro

Sousa vs Q

(4) Millman vs bye

(5) Gasquet vs Cecchinato

Coria vs Q

Q vs Martinez

(2) Garin vs bye