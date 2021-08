ATP Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Berrettini contro Ramos: diretta tv e streaming

ATP Masters 1000 Cincinnati. Stasera ci sarà il debutto di Matteo Berrettini, reduce da un infortunio che lo ha obbligato a saltare le Olimpiadi. In particolar modo, lo scorso 18 luglio, con un post apparso su Twitter, il 25enne annunciava di fare i conti con un risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo avrebbe tenuto fermo per due settimane. Si era detto “devastato” per non poter rappresentare l’Italia in Giappone, cosa che per lui sarebbe stata “un onore immenso”. Il tennista, come da lui dichiarato in una recentissima intervista, adesso è carico ed è pronto a vincere per arrivare con il piede giusto ai prossimi US Open. Nel match odierno se la vedrà con lo spagnolo Alberto Ramos. L’iberico, che al primo turno ha sconfitto Taylor Fritz gioca un tennis mancino piuttosto insidioso. La sua specialità è quella di cercare gli angoli.

ATP Masters 1000: dove vedere Berrettini vs Ramos

Lo scontro tra l’italiano finalista a Wimbledon e lo spagnolo si disputerà alle ore 19:30 locali (le 17:00 italiane) e verrà trasmesso sia in diretta che in streaming.

Diretta a partire dalle 17:00:

-Sky Sport Tennis (205)

-Sky Sport Uno (201)

-Sky Sport Arena (204)

Streaming:

Sarà possibile seguire il match in streaming su Now Tv e Tennis Tv.