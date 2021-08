Berrettini prima del match a Cincinnati contro Ramos: “Voglio fare bene qui per arrivare carico agli US Open…”

Berrettini è tornato. Stasera, scenderà in campo a Cincinnati contro lo spagnolo Albert Ramos, per cercare di trovare gli ottavi di finale del torneo che si sta disputando in Ohio. Dopo la finale persa a Wimbledon, il giovane tennista aveva dovuto fare i conti con un problema fisico che lo aveva costretto a saltare la spedizione olimpionica in Giappone.

Berrettini: “Sto bene, e voglio fare bene a Cincinnati…”

Berrettini ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha dato delle delucidazioni sulle sue condizioni di salute:”Mi sento bene, la gamba sta bene, sta meglio. Purtroppo non sono riuscito a recuperare in fretta nè per le Olimpiadi nè per Toronto, e mi sono dovuto fermare. Però adesso sono contento di essere qui mi sento in forma. Voglio fare bene qui per poi arrivare molto carico agli US Open quindi. Sicuramente è uno dei tornei più importanti della stagione, soprattutto perchè arriva prima di un Grande Slam. A me fare bene qui darebbe tanta fiducia per poi arrivare a New York molto pronto. Tornare da un infortunio non è mai facile quindi credo che per me sia importante partire con il piede giusto. So che sarà molto difficile, perà ho dalla mia tanta fiducia che mi sono costruito nel tempo”.