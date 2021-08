Tabellone Masters 1000 Cincinnati: Berrettini guida la pattuglia azzurra

Da domenica 15 a domenica 22 agosto si disputerà il Masters 1000 di Cincinnati, torneo di preparazione in vista dell’ultimo Slam stagionale, ovvero gli US Open, in programma dal 30 agosto al 12 settembre.

Al via ci saranno 56 giocatori con le prime otto teste di serie che partiranno direttamente dal secondo turno (sedicesimi di finale): le prime due sono il russo Medvedev e il greco Tsitsipas che esordiranno rispettivamente contro il vincente dei match Nakashima-McDonald e Korda-Djere.

Anche un azzurro tra i magnifici otto e ovviamente stiamo parlando di Berrettini, che tornerò in campo a distanza di un mese, dopo la finale ottenuta a Wimbledon: il tennista romano aspetterà uno tra Fritz e Ramos, mentre Sinner, Fognini e Sonego cominceranno il loro percorso nell’Ohio, sfidando Delbonis, Basilashvili e un qualificato.

Tra i match più interessanti di primo turno troviamo Fucsovics-Auger Aliassime, Evans-Schwartzman, Isner-Norrie e Tiafoe-Humbert.

Tabellone Masters 1000 Cincinnati

(1) Medvedev bye

(WC) Nakashima – (WC) McDonald

Bublik vs Q

Dimitrov vs (13) Bautista Agut

(9) Hurkacz vs Davidovich Fokina

Q vs (WC) Murray

Millman vs Struff

(7) Carreno Busta bye

(4) Rublev bye

Karatsev vs Cilic

Lajovic vs Monfils

Krajinovic vs (14) de Minaur

(11) Sinner vs Delbonis

Isner vs Norrie

Kecmanovic vs Paire

(6) Shapovalov bye

(8) Ruud bye

Opelka vs Q

(WC) Tiafoe vs Humbert

Evans vs (10) Schwartzman

(15) Goffin vs Pella

Fognini vs Basilashvili

Q vs Harris

(3) Zverev bye

(5) Berrettini bye

Fritz vs Ramos

Q vs Khachanov

Fucsovics vs (12) Auger Aliassime

(16) Garin vs Q

Sonego vs Q

Korda vs Djere

(2) Tsitsipas bye